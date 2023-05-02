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Чимаев ответил на вызов Усмана: «Надо кое-кого отправить на пенсию»

Хамзат Чимаев отреагировал на вызов Камару Усмана.

Чимаев ответил на вызов Усмана
© UFC

Непобежденный полусредневес UFC согласился подраться с бывшим чемпионом дивизиона.

«Надо кое-кого отправить на пенсию», – написал Хамзат Чимаев в соцсетях.

Камару Усман потерял титул UFC в полусреднем весе, проиграв нокаутом Леону Эдвардсу. В немедленном реванше нигериец уступил еще раз.

Хамзат Чимаев не дрался с сентября 2022 года, когда он победил Кевина Холланда сабмишеном в первом раунде.

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