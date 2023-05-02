Чимаев ответил на вызов Усмана: «Надо кое-кого отправить на пенсию»
Хамзат Чимаев отреагировал на вызов Камару Усмана.
Непобежденный полусредневес UFC согласился подраться с бывшим чемпионом дивизиона.
«Надо кое-кого отправить на пенсию», – написал Хамзат Чимаев в соцсетях.
Камару Усман потерял титул UFC в полусреднем весе, проиграв нокаутом Леону Эдвардсу. В немедленном реванше нигериец уступил еще раз.
Хамзат Чимаев не дрался с сентября 2022 года, когда он победил Кевина Холланда сабмишеном в первом раунде.
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