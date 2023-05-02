Американский боец Митчелл отказался от поединка с Евлоевым

Американский боец ММА Брайс Митчелл отказался от поединка с россиянином Мовсаром Евлоевым. Об этом пишет ESPN.

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О причинах такого решения не уточняется, однако, источник отмечает, что матчмейкеры UFC уже нашли замену американцу. Так, его место займет бразилец Диего Лопес, для которого это будет дебютный поединок.

Напомним, 29-летний Евлоев провел в лучшей лиге мира 6 боев и одержал 6 побед. Всего за карьеру в ММА уроженец Ингушетии выиграл 16 поединков, не проиграв ни одной встречи. Что касается Лопеса, то он выиграл 20 боев и уступил в 5 раз.