Президент ONE FC назвал требования, которые выдвигал Фрэнсис Нганну

«Он просил предоставить ему место в совете директоров, он просил, чтобы он сам определял зарплату своих соперников. Мы предложили ему гарантированные 16 миллионов фунтов стерлингов, но этих денег ему было недостаточно – он выдвигал и другие условия, не связанные с деньгами, хотя они не имели особого смысла. Очевидно, что мы не могли предоставить ему место в совете директоров. На этой позиции он был бы как рыба, вытащенная из воды», — приводит слова Ситйодтонга Daily Star.