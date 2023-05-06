$76.82-1.7984.91-2.09

Алекс Перейра призвал UFC организовать его третий бой с Исраэлем Адесаньей

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полусреднем весе Алекс Перейра обратился к главе промоушена Дане Уайту с просьбой организовать его третий поединок с Исраэлем Адесаньей.

Перейра обратился к UFC по Адесанье
© Чемпионат.com

В апреле бойцы уже встречались на турнире UFC 287 и Алекс Перейра проиграл нокаутом, утратив пояс чемпиона в среднем весе. До этого, в ноябре прошлого года, бразилец выиграл у Адесаньи и завоевал титул.

«Судя по всему, Адесанья продвигает наш третий бой. Мне нравится эта идея. UFC, Дана Уайт, давайте сделаем это», — написал Перейра на своей странице в социальных сетях.

Стоит отметить, что после поражения от Адесаньи Перейра объявлял о переходе в полутяжёлый дивизион.

Всего у Алекса Перейры семь побед в девяти поединках в профессиональных смешанных единоборствах. У Адесаньи 24 победы при двух поражениях.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий