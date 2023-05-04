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Анкалаев бросил вызов Перейре и Блаховичу

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев бросил вызов бывшим чемпионам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) поляку Яну Блаховичу и бразильцу Алексу Перейре. Соответствующее сообщение появилось в Twitter спортсмена.

Анкалаев бросил вызов Перейре и Блаховичу
© Lenta.ru

«Ян, если ты готов к очередному бою, дай мне знать! Если же нет, то я буду более чем счастлив поприветствовать Перейру в новой весовой категории и показать, что в этой игре есть разные уровни!» — заявил Анкалаев.

9 апреля Перейра проиграл новозеландцу Исраэлю Адесанье и утратил чемпионский пояс организации в среднем весе. После этого он принял решение перейти в полутяжелую весовую категорию.

11 декабря 2022 года Анкалаев и Блахович провели поединок за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Бой продлился пять раундов и завершился вничью. Российский боец не согласился с судейским решением и пригрозил уйти из промоушена.

До встречи с Блаховичем Анкалаев одержал девять подряд побед в UFC. Всего на счету 30-летнего уроженца Дагестана 17 побед и одно поражение в профессиональных ММА. В активе Блаховича 29 выигранных поединков, девять проигрышей и одна ничья. Перейра выиграл семь боев и потерпел два поражения.

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