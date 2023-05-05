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Отец Хорхе Масвидаля арестован за стрельбу в человека

В доме экс-бойца UFC Хорхе Масвидаля произошла стрельба.

Отец экс-бойца UFC арестован за стрельбу в человека
© Sports.ru

«По словам пострадавшего, причиной стрельбы стала бытовая ссора, в ходе которой подозреваемый направил на него огнестрельное оружие и выстрелил.

Пострадавший был доставлен в больницу в стабильном состоянии», – заявил следователь департамента полиции округа Майами-Дейд Крис Томас.

Задержание Хорхе Масвидаля-старшего прошло без каких-либо происшествий. Сын подозреваемого на месте преступления не присутствовал.

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