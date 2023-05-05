Отец экс-бойца UFC арестован за стрельбу в человека

«По словам пострадавшего, причиной стрельбы стала бытовая ссора, в ходе которой подозреваемый направил на него огнестрельное оружие и выстрелил.



Пострадавший был доставлен в больницу в стабильном состоянии», – заявил следователь департамента полиции округа Майами-Дейд Крис Томас.