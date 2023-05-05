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Сен-Пьер: то, что мы с Хабибом так и не подрались — к лучшему

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер признался, что мог провести бой с российским непобеждённым бойцом, экс-обладателем титула в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Сен-Пьер: то, что мы с Хабибом так и не подрались — к лучшему
© Чемпионат.com

«Помню, как-то мы общались с Даниэлем Кормье, и какие-то ребята из его команды рассказали, что Хабиб Нурмагомедов собирается бросить мне вызов. В итоге потом он ушёл на пенсию, и знаете, это к лучшему для нас обоих. Наши карьеры закончились триумфом. А если бы этот бой случился, кто-нибудь обязательно проиграл бы», — рассказал Сен-Пьер в подкасте Full Send Podcast.

Жорж Сен-Пьер провёл 28 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 26 побед. В 2017 году канадский боец завершил карьеру.

Хабиб Нурмагомедов выиграл все 29 боёв в ММА. В 2020 году он завершил профессиональную карьеру.

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