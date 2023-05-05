Сен-Пьер: то, что мы с Хабибом так и не подрались — к лучшему

«Помню, как-то мы общались с Даниэлем Кормье, и какие-то ребята из его команды рассказали, что Хабиб Нурмагомедов собирается бросить мне вызов. В итоге потом он ушёл на пенсию, и знаете, это к лучшему для нас обоих. Наши карьеры закончились триумфом. А если бы этот бой случился, кто-нибудь обязательно проиграл бы», — рассказал Сен-Пьер в подкасте Full Send Podcast.