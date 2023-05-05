Емельяненко обвинил Гаджиева в воровстве денег у спонсоров
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обрушился с критикой на президента AMC Fight Nights Камила Гаджиева после его выпадов в сторону тяжеловеса. На YouTube-канале «Ушатайка» он обвинил промоутера в воровстве денег у спонсоров.
Емельяненко заявил, что «слушать Гаджиева нечего», поскольку он «никогда не дрался, не боец, никогда не занимался спортом» и говорит только чтобы «привлечь к себе внимание».
«Если он скажет, что победит Емельяненко, то на это никто не обратит внимания. Если он скажет, что за Евгения, то на это ты обратишь внимание. Пусть развивает свою версию. Он взял и убил такую огромную профлигу. Вот тебе и Камил Гаджиев. Что он сделал? Он убил версию — и пацанам негде драться. Разобрали их кто куда за три копейки, они разбежались», — сказал Емельяненко.
Боец напомнил, что раньше Гаджиев «был на бюджете у Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которых в 2018 году арестовали.
«Он у спонсоров воровал деньги и проводил турниры. Делал какие-то бои вообще непонятные. Кто у него из бойцов? Исмаилов и Минеев. Все. Больше никого и нет. И то они ушли от него. Никто у него не выступает. У него умерла лига, умерла версия, умер Камил Гаджиев», — заключил Емельяненко.
Ранее президент AMC Fight Nights назвал Евгения Горшова фаворитом в предстоящем противостоянии с тяжеловесом. Они должны сразиться в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 26 мая в Москве.