Емельяненко обвинил Гаджиева в воровстве денег у спонсоров

«Если он скажет, что победит Емельяненко, то на это никто не обратит внимания. Если он скажет, что за Евгения, то на это ты обратишь внимание. Пусть развивает свою версию. Он взял и убил такую огромную профлигу. Вот тебе и Камил Гаджиев. Что он сделал? Он убил версию — и пацанам негде драться. Разобрали их кто куда за три копейки, они разбежались», — сказал Емельяненко.