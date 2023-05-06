Макгрегор пригрозил отобрать за долги дом у Лобова

Макгрегор пригрозил отобрать за долги дом у россиянина Лобова
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор пригрозил отобрать дом у россиянина Артема Лобова, который ранее входил в его команду.
«Крыстем, ты уже должен мне две выплаты за судебные издержки. Судя по тому, как все складывается, ты лишишься дома, потому что не сможешь рассчитаться со мной. Мне не останется ничего, кроме как забрать у тебя дом», — написал Макгрегор в социальной сети, но затем удалил сообщение.
Лобов осенью 2022 года заявил, что именно он придумал идею производства ирландской марки виски Proper No. Twelve, которой занимался Макгрегор. Россиянин требует у бывшего друга 5% доли от продажи контрольного пакета акций. В ответ на обвинения Макгрегор записал голосовое сообщение в социальных сетях: ирландец, напевая, несколько раз назвал Лобова крысой.
В апреле 2021 года сообщалось, что Макгрегор продал контрольный пакет акций своего бренда виски за $600 млн.
Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов вошел в топ-3 лучших бойцов смешанных единоборств (ММА) 2010-х годов по версии портала Sherdog.