Макгрегор пригрозил отобрать за долги дом у Лобова

«Крыстем, ты уже должен мне две выплаты за судебные издержки. Судя по тому, как все складывается, ты лишишься дома, потому что не сможешь рассчитаться со мной. Мне не останется ничего, кроме как забрать у тебя дом», — написал Макгрегор в социальной сети, но затем удалил сообщение.