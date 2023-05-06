Боец ММА Монсон рассказал о процедуре отказа от паспорта США

Бывший боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон рассказал о прохождении процесса отказа от американского гражданства.
«Я подал все документы. Сейчас жду ответа из посольства США в Стамбуле о времени встречи, чтобы поехать и вернуть паспорт. Никогда не вернусь в США», — заявил Монсон «Спорт-Экспрессу».
Напомним, что легендарный боец ММА стал гражданином России в 2018 году.
В марте 2018 года Монсон стал обладателем партийного билета «Единой России», а в сентябре того же года был избран депутатом городского округа Красногорска.
В феврале 2023 года 52-летний спортсмен вышел из гражданства США.
Президент Союза смешанных единоборств (ММА) России Федор Емельяненко раскритиковал проведение турниров по «поп-ММА».
5 февраля в своем последнем бою Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру. Поединок, который состоялся в рамках турнира Bellator 290, завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте.