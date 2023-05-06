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Боец ММА Монсон рассказал о процедуре отказа от паспорта США

Бывший боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон рассказал о прохождении процесса отказа от американского гражданства.

Боец ММА Монсон рассказал о процедуре отказа от паспорта США
© Газета.Ru

«Я подал все документы. Сейчас жду ответа из посольства США в Стамбуле о времени встречи, чтобы поехать и вернуть паспорт. Никогда не вернусь в США», — заявил Монсон «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что легендарный боец ММА стал гражданином России в 2018 году.

В марте 2018 года Монсон стал обладателем партийного билета «Единой России», а в сентябре того же года был избран депутатом городского округа Красногорска.

В феврале 2023 года 52-летний спортсмен вышел из гражданства США.

Президент Союза смешанных единоборств (ММА) России Федор Емельяненко раскритиковал проведение турниров по «поп-ММА».

5 февраля в своем последнем бою Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру. Поединок, который состоялся в рамках турнира Bellator 290, завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте.

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