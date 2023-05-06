Иван Емельяненко рассказал о взаимоотношениях братьев Федора и Александра

"Когда Александр переехал в Санкт-Петербург, отношения между ними уже были натянутыми. Не хватался ли за голову, когда увидел их перепалку в сети? Отчасти было такое, но по большому счету я не хочу об этом разговаривать. У одного и второго свои головы на плечах. Со временем, я надеюсь, они помирятся. Я этого хочу, как никто другой", - передает слова Ивана Емельяненко "Спорт-Экспресс".