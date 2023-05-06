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Иван Емельяненко рассказал о взаимоотношениях братьев Федора и Александра

Российский боец смешанного стиля (MMA) Иван Емельяненко рассказал о конфликте между братьями Федором и Александром.

Иван Емельяненко рассказал о взаимоотношениях братьев Федора и Александра
© alexemelyanenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

"Когда Александр переехал в Санкт-Петербург, отношения между ними уже были натянутыми. Не хватался ли за голову, когда увидел их перепалку в сети? Отчасти было такое, но по большому счету я не хочу об этом разговаривать. У одного и второго свои головы на плечах. Со временем, я надеюсь, они помирятся. Я этого хочу, как никто другой", - передает слова Ивана Емельяненко "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Федор и Александр начали конфликтовать в 2017 году. Последний в СМИ выступил с критикой в адрес своего брата за то, что тот отказался его поддержать в ссоре с тяжеловесом Сергеем Харитоновым. В ответ Федор назвал Александра Иудой.

Александр известен своими скандальными выходками. В начале апреля из-за его поведения был задержан рейс в аэропорту Екатеринбурга. Последний бой Александр провел на голых кулаках с ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Тот бой закончился победой Емельяненко.

В начале февраля Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру. Это был его прощальный бой.

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