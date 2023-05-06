Российский боец объяснил, почему не отправился в зону СВО

Боец ММА Иван Емельяненко рассказал, почему не отправился добровольцев в зону СВО на Украине. В интервью газете «Спорт-Экспресс» он заявил, что ему помешала травма локтя.

© соцсети

Иван Емельяненко рассказал, что прошлой осенью пошел в добровольцы, но на медкомиссии хирург заявил, что он сначала должен вылечить локоть. В итоге борец сделал операцию.

«Пока дренаж поставил, пока залечил локоть, две недели прошло. Обратно когда пришел в военкомат, хотел уйти, там правила поменялись», - заявил Емельяненко.

По его словам, ему надо было «в Белгород съездить, приехать в Оскол, пройти всю медкомиссию по больницам, потом опять в Белгород съездить, опять в Оскол».

В итоге он решил отправиться добровольцем «после зимы», но ему поступило предложение поучаствовать в боях MMA, и он начал тренировки.

Емельяненко отметил, что если бы изначально прошел медобследование, то «уже там был бы полгода».

Иван Емельяненко – младший брат известных бойцов Федора и Александра. Осенью 2022 года появились сообщения, что он намерен уехать на Украину добровольцем.