$76.82-1.7984.91-2.09

Российский боец объяснил, почему не отправился в зону СВО

Боец ММА Иван Емельяненко рассказал, почему не отправился добровольцев в зону СВО на Украине. В интервью газете «Спорт-Экспресс» он заявил, что ему помешала травма локтя.

Российский боец объяснил, почему не отправился в зону СВО
© соцсети

Иван Емельяненко рассказал, что прошлой осенью пошел в добровольцы, но на медкомиссии хирург заявил, что он сначала должен вылечить локоть. В итоге борец сделал операцию.

«Пока дренаж поставил, пока залечил локоть, две недели прошло. Обратно когда пришел в военкомат, хотел уйти, там правила поменялись», - заявил Емельяненко.

По его словам, ему надо было «в Белгород съездить, приехать в Оскол, пройти всю медкомиссию по больницам, потом опять в Белгород съездить, опять в Оскол».

Иван Емельяненко рассказал о взаимоотношениях братьев Федора и Александра

В итоге он решил отправиться добровольцем «после зимы», но ему поступило предложение поучаствовать в боях MMA, и он начал тренировки.

Емельяненко отметил, что если бы изначально прошел медобследование, то «уже там был бы полгода».

Иван Емельяненко – младший брат известных бойцов Федора и Александра. Осенью 2022 года появились сообщения, что он намерен уехать на Украину добровольцем.

Иван Емельяненко проведет дебютный бой ММА на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 26 мая.

14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий