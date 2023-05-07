Альварес: хочу реванш с Биволом
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес победил единогласным решением судей Джона Райдера. После боя мексиканец рассказал о своих дальнейших планах.
«Все знают, что мы хотим реванш с Биволом. Те же правила, те же условия, все то же самое. Я хочу этого», — сказал Альварес после победы.
На счету 32-летнего Альвареса 50 побед, два поражения и два ничейных результата. Одно из поражений мексиканец потерпел от россиянина Дмитрия Бивола, когда поднялся в полутяжёлый вес.
Ранее сам Бивол заявил, что хочет провести объединительный бой с соотечественником Артуром Бетербиевым. Всемирный боксёрский совет (WBC) отказался проводить бой с участием российских боксёров из-за ситуации на Украине.
32-летний остаётся непобеждённым – у него 21 победа.