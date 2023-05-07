Стерлинг защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Американский боец смешанного стиля (ММА) Алджамейн Стерлинг одержал победу над соотечественником Генри Сехудо и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Поединок прошел в ночь на воскресенье, 7 мая, и продлился все пять раундов. Победа Стерлингу досталась раздельным решением судей.

Стерлинг защитил чемпионский пояс UFC в третий раз. В последнем бою в октябре прошлого года он одержал победу над соотечественником Ти Джеем Диллашоу техническим нокаутом. На счету спортсмена 26 поединков по правилам смешанных единоборств, 23 из которых он выиграл.