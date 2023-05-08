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Боец UFC Фергюсон в нетрезвом виде устроил ДТП

Полиция Голливуда арестовала бойца смешанных единоборств Тони Фергюсона за езду в пьяном виде. Об этом сообщает TMZ Sports.

Боец UFC Фергюсон в нетрезвом виде устроил ДТП
© UFC

Сообщается, что инцидент произошел ночью в Голливуде, где Фергюсон находился в ночном клубе. После вечеринки он сел за руль пикапа, протаранив две припаркованные на обочине машины. Прибывшие на место полицейские усомнились в трезвости спортсмена: от него пахло алкоголем, он вел себя агрессивно и отказался от освидетельствования.

Правоохранители арестовали машину Фергюсона, и теперь ему грозит штраф. Также он может потерять право управления транспортным средством из-за отказа от медицинского освидетельствования.

Тони Фергюсон выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в легкой и полусредней весовой категориях. Последний бой он провел в сентябре прошлого года против Нейта Диаза и проиграл ему сабмишеном. Стоит отметить, что это поражение стало для американца пятым подряд.

Всего на его счету 34 боя, 26 которых завершились его победой, в восьми он потерпел поражение. Ранее сообщалось, что полиция выдала ордер на арест Нейта Диаза за участие бойца ММА в уличной драке.

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