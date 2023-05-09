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Боец Чимаев ответил на слова главы UFC о том, что он не выступает из-за личных проблем

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев в социальной сети прокомментировал слова президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта, который заявил, что он давно не дрался из-за личных проблем. "Я меня нет проблем с тем, чтобы подраться. Если бы UFC дали мне бой, я бы подрался уже давно. Я провел так много сборов, но ни разу не выступил. Проблема определенно не во мне. Я готовился в Дубае, затем в Таиланде… Зачем я так много тренируюсь, если нет боя? Не понимаю", – написал Чимаев. В ночь на 11 сентября Чимаев провел свой последний бой против Кевина Холланда. Швед российского происхождения одержал победу над американцем в первом раунде, исполнив не только удушающий прием, но и болевой. Стоит отметить, что при появлении в октагоне Чимаев был встречен публикой оглушительным гулом. Напомним, что он не смог попасть в вес на взвешивании перед главным поединком турнира UFC 279 в легком весе против Нейта Диаза.

Боец Чимаев ответил на слова главы UFC о том, что он не выступает из-за личных проблем
© Газета.Ru
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