Глава UFC заявил о нежелании бойцов драться с братом Нурмагомедова

«Всегда трудно организовать бой парню, который находится на подходе к топовой десятке, потому что те, кто его опережают, не хотят рисковать своим местом в рейтинге», — заявил глава промоушена. Он также отметил, что на бой с Нурмагомедовым многие могут согласиться публично, но затем в частном разговор