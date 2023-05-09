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Чимаев назвал имена шестерых желаемых соперников

Шведский боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев в Twitter назвал имена шестерых желаемых соперников в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Чимаев назвал имена шестерых желаемых соперников
© Lenta.ru

По словам спортсмена, он готов встретиться с Белалом Мухаммадом, Камару Усманом, Исраэлем Адесаньей, Леоном Эдвардсом, Колби Ковингтоном, Робертом Уиттакером. Чимаев также подчеркнул, что у него нет личных проблем и он очень хочет выйти в октагон.

Ранее Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что Чимаеву мешают проводить поединки личные проблемы. Функционер уточнил, что это единственная причина, по которой спортсмен не выходит драться в октагон.

23 марта Чимаев заявил об отказах бойцов UFC драться с ним. Спортсмен отметил, что принимал бой против американца Колби Ковингтона, бразильца Алекса Перейры и австралийца Роберта Уиттакера, однако поединки не состоялись.

«Я не знаю, что случилось и чего я вообще жду», — добавил он.

Чимаев в профессиональной карьере провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. В последнем поединке 10 сентября 2022-го он победил Кевина Холланда.

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