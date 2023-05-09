Американская девушка-боец ММА погибла в 21 год

Американская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Шейли Липп погибла в автокатастрофе в 21 год. Об этом сообщает Mirror.

© соцсети

В полиции заявили, что спортсменка не была пристегнута ремнем безопасности в момент столкновения. Отмечается, что она стала единственной жертвой аварии.

«Из всех людей, что я когда-либо встречал, она была одной из немногих, кто действительно стремился к величию», — заявил тренер Липп Эрик Суини.