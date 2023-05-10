Американский боец UFC раскрыл секрет победы над Махачевым

Ковингтон тренировал бразильца Адриано Мартинса — единственного бойца, победившего Махачева. «Я говорил ему все время: "Чувак, просто бей правый хук, он не готов к этому, он не держит этот удар". Адриано просто вышел в октагон, сделал это и нокаутировал Махачева», — заявил Ковингтон. Он добавил, что россиянин плохо дерется с левшами, потому что он и сам левша.