Тренер Сириля Гана: Сергей Павлович будет отличным соперником

Фернанд Лопес, тренер Сириля Гана, рассказал о том, когда его подопечный планирует провести следующий бой и какой соперник для него в приоритете.

«Когда вернется Сирил? В сентябре. Сергей Павлович будет отличным соперником», – приводит слова Лопеса MMA News.

Напомним, на турнире UFC 285, который состоялся в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе, Джон Джонс выиграл удушающим приёмом у Сириля Гана и стал новым чемпионом промоушена в тяжёлом весе. Для Джонса это был первый поединок за последние три года.