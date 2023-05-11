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Нурмагомедов сделал заявление о будущем брата в UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов сделал заявление в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) о будущем двоюродного брата Умара Нурмагомедова в промоушене.

Нурмагомедов сделал заявление о будущем брата в UFC
© Lenta.ru

Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию с менеджером Али Абдель-Азизом и рассказал, что были проведены серьезные переговоры. Он заявил, что в скором времени Умар подерется в главном поединке турнира UFC.

Ранее Умар Нурмагомедов жаловался на то, что никто из представителей промоушена не хочет драться с ним. Глава UFC подтвердил это и объяснил, что те, кто опережают россиянина в рейтинге, не хотят рисковать своим местом.

В активе 27-летнего Умара Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения в MMA. В UFC он провел четыре боя.

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