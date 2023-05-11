Глава UFC объяснил отсутствие боев у Хамзата Чимаева

«Наша лига так устроена, что мы обязаны дать каждому бойцу три боя в год. В ином случае мы должны им платить. Так что, если они не дерутся, значит, у них есть какие-то свои собственные проблемы. И Чимаев не выступает потому, что у него есть проблемы в личной жизни», - пояснил Уайт.