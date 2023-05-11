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Глава UFC Дана Уайт объяснил отсутствие боев у Хамзата Чимаева

Сам спортсмен неоднократно жаловался, что промоушен не может найти ему соперника.

Глава UFC объяснил отсутствие боев у Хамзата Чимаева
©  UFC

Однако у президента UFC Даны Уайта другое мнение на этот счет. По словам бизнесмена, отсутствие Чимаева в октагоне – это полностью его собственная вина.

«Наша лига так устроена, что мы обязаны дать каждому бойцу три боя в год. В ином случае мы должны им платить. Так что, если они не дерутся, значит, у них есть какие-то свои собственные проблемы. И Чимаев не выступает потому, что у него есть проблемы в личной жизни», - пояснил Уайт.

Бизнесмен заверил, что промоушен всегда способен подобрать соперника для любого бойца.

Что касается Чимаева, в последний раз он выходил в октагон в начале осени 2022 года, победив удушающим приемом американца Кевина Холланда.

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