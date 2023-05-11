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Кормье: Хабиб не стал бы Хабибом без Макгрегора

Бывший американский чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Даниэль Кормье прокомментировал выступления чемпиона легчайшего веса UFC Алджамэйна Стерлинга.

Экс-чемпион UFC: Хабиб не стал бы Хабибом без Макгрегора
© Betassist

«Если Стерлинг побьёт О'Мэлли, он достигнет той точки, когда люди не смогут отрицать его величие. Нурмагомедов был в той же ситуации: Хабиб не стал тем Хабибом с 30 миллионами подписчиков, пока не победил Макгрегора», — заявил Кормье у себя в блоге.

Напомним, поединок Конора и Хабиба состоялся в октябре 2018 года и завершился досрочной победой российского бойца, который защитил титул чемпиона. Нурмагомедов завершил карьеру с 29 победами в 29 боях. Свой заключительный поединок он провёл в октябре 2020 года, когда встречался с американцем Джастином Гэтжи. Россиянин победил удушающим приёмом, после чего объявил о завершении карьеры.

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