Экс-чемпион UFC: Хабиб не стал бы Хабибом без Макгрегора

«Если Стерлинг побьёт О'Мэлли, он достигнет той точки, когда люди не смогут отрицать его величие. Нурмагомедов был в той же ситуации: Хабиб не стал тем Хабибом с 30 миллионами подписчиков, пока не победил Макгрегора», — заявил Кормье у себя в блоге.