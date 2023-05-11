Боец поп-MMA Ершов обратился к Александру Емельяненко

«Александр, здравствуйте, вот для вас обращение записываю. Хочу подметить, вы неплохо работаете на мешке. Но – я не мешок. Я буду передвигаться. И очень надеюсь, что вы успеете восполнить свои кондиции, чтобы дать мне достойный отпор», — приводит слова Ершорва РЕН ТВ.