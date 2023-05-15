Глава UFC предсказал, когда может состояться бой между Джонсом и Миочичем

«Я абсолютно уверен в том, что Джон хочет поединок с Миочичем. Он считает Стипе величайшим тяжеловесом всех времён. Он хочет победить его убедительно. Будет ли бой в Нью-Йорке на UFC 295? Да, это то, на что мы нацелены. Вероятно, так и будет», — сказал Уайт в интервью Sports Illustrated.