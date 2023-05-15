$77.20+1.3284.25+1.36

Глава UFC Дана Уайт рассказал, когда может состояться бой между Джонсом и Миочичем

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что поединок между чемпионом промоушена в тяжёлом весе Джоном Джонсом и бывшим обладателем титула в этой же весовой категории Стипе Миочичем может состояться в ноябре на турнире UFC 295.

Глава UFC предсказал, когда может состояться бой между Джонсом и Миочичем
© Чемпионат.com

«Я абсолютно уверен в том, что Джон хочет поединок с Миочичем. Он считает Стипе величайшим тяжеловесом всех времён. Он хочет победить его убедительно. Будет ли бой в Нью-Йорке на UFC 295? Да, это то, на что мы нацелены. Вероятно, так и будет», — сказал Уайт в интервью Sports Illustrated.

В активе Джонса 29 боёв, в которых он одержал 27 побед (десять нокаутом), потерпел одно поражение, а один поединок с его участием был признан несостоявшимся. На счету Миочича 24 боя (20 побед – 4 поражения).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий