Боец UFC рассказал об измене жены с его лучшим другом в день свадьбы

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тим Эллиот в Twitter рассказал, что жена Джина Мазани изменила ему в день свадьбы с его лучшим другом.

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Спортсмен разместил в социальных сетях снимок с бракосочетания, назвав его мерзким. Он указал на то, что на фото запечатлен его бывший друг Кевин Крум с микрофон в руке.

«Моя жена изменила мне с ним в ту же ночь! У них были отношения на протяжении всего нашего брака. С Джиной Мазани», — написал Эллиот.

Эллиот провел 35 боев в смешанных единоборствах, в которых одержал 22 победы, потерпел 12 поражений, еще один поединок с его участием закончился вничью. Мазани выиграла 7 из 14 проведенных поединков.