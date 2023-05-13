$77.20+1.3284.25+1.36

Боец UFC рассказал об измене жены с его лучшим другом в день свадьбы

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тим Эллиот в Twitter рассказал, что жена Джина Мазани изменила ему в день свадьбы с его лучшим другом.

Боец UFC рассказал об измене жены с его лучшим другом в день свадьбы
© Lenta.ru

Спортсмен разместил в социальных сетях снимок с бракосочетания, назвав его мерзким. Он указал на то, что на фото запечатлен его бывший друг Кевин Крум с микрофон в руке.

«Моя жена изменила мне с ним в ту же ночь! У них были отношения на протяжении всего нашего брака. С Джиной Мазани», — написал Эллиот.

Эллиот провел 35 боев в смешанных единоборствах, в которых одержал 22 победы, потерпел 12 поражений, еще один поединок с его участием закончился вничью. Мазани выиграла 7 из 14 проведенных поединков.

В мае 2022 года футболист из Великобритании, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что изменил жене, а она вычислила это неожиданным способом, о котором он не подумал. Женщина проверила записи, которые делала камера видеонаблюдения в дверном звонке, во время ее отсутствия.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий