Украинского бойца нокаутировали в первом раунде на турнире UFC

Новозеландец Улберг нокаутировал украинца Потерю в первом раунде на турнире UFC в Шарлотт
Новозеландский боец смешанного стиля (ММА) Карлос Ульберг одержал досрочную победу над украинцем Игорем Потерей на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Charlotte.
Поединок основного карда закончилась техническим нокаутом в первом раунде. В главном бою вечера сойдутся тяжеловесы Жаилтон Алмейда и Жаирзиньо Розенстрайк.
32-летний Ульберг в ноябре 2022 года на турнире UFC 281 одержал победу над Николае Негумеряну из Румынии. На его счету восемь побед и одно поражение. 26-летний Потеря в январе 2023 года на турнире UFC 283 победил Маурисио Руа техническим нокаутом в первом раунде. В его активе 19 побед и четыре поражения. Ранее боец UFC Тим Эллиотт признался, что его жена изменила ему с лучшим другом в день свадьбы.
"Хотите увидеть кое-что мерзкое? Это моя жена читает клятву любви и верноcти моей дочери на нашей cвадьбе. Парень, держащий микрофон, — мой лучший друг, боец Кевин Крум. Моя жена изменила мне c этим парнем в ту же ночь. И у них были отношения на протяжении вcего нашего брака", — написал боец, прикрепив фото.