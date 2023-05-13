Украинского бойца нокаутировали в первом раунде на турнире UFC

32-летний Ульберг в ноябре 2022 года на турнире UFC 281 одержал победу над Николае Негумеряну из Румынии. На его счету восемь побед и одно поражение. 26-летний Потеря в январе 2023 года на турнире UFC 283 победил Маурисио Руа техническим нокаутом в первом раунде. В его активе 19 побед и четыре поражения. Ранее боец UFC Тим Эллиотт признался, что его жена изменила ему с лучшим другом в день свадьбы.