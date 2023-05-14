Алмейда «задушил» Розенстрайка в первом раунде боя UFC в Шарлотт

В ночь с 13 на 14 мая в американском Шарлотт состоялся турнир UFC, главным событием которого стал бой в тяжёлом весе между Жаилтоном Алмейдой и Жаирзиньо Розенстрайком.

Поединок продлился всего один раунд. За полторы минуты до перерыва Алмейда провёл удушающий прием и заставил соперника сдаться.

Таким образом бразильский боец одержал 14-ю победу подряд и восьмую в первом раунде, а его соотношение по успехам и поражениям за карьеру в смешанных единоборствах теперь составляет 19-2. Розенстрайк проиграл в пятый раз при 13-ти победах, но впервые он потерпел поражение удушающим приёмом.