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Алмейда «задушил» Розенстрайка в первом раунде боя UFC в Шарлотт

Бразильский боец одержал досрочную победу.

Алмейда «задушил» Розенстрайка в первом раунде боя UFC в Шарлотт
© UFC

В ночь с 13 на 14 мая в американском Шарлотт состоялся турнир UFC, главным событием которого стал бой в тяжёлом весе между Жаилтоном Алмейдой и Жаирзиньо Розенстрайком.

Поединок продлился всего один раунд. За полторы минуты до перерыва Алмейда провёл удушающий прием и заставил соперника сдаться.

Таким образом бразильский боец одержал 14-ю победу подряд и восьмую в первом раунде, а его соотношение по успехам и поражениям за карьеру в смешанных единоборствах теперь составляет 19-2. Розенстрайк проиграл в пятый раз при 13-ти победах, но впервые он потерпел поражение удушающим приёмом.

«Все говорили, что Жаирзиньо один из самых опасных бойцов в UFC и нокаутирует меня. Но максимум, что он сделал — нанёс несколько ударов», — прокомментировал Алмейда свою победу.

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