42-летний Мэтт Браун повторил рекорд UFC по количеству побед нокаутом

На турнире по смешанным единоборствам UFC on ABC 4 или UFC Шарлотт 42-летний Браун отправил в нокаут Курта Макги и, таким образом, одержал 13-ю победу нокаутом в рамках промоушена. Это повторение рекорда, который удерживал тяжеловес Деррик Льюис — теперь у обоих по 13 побед нокаутом. Браун получил бонус за лучшее выступление вечера в размере $ 50 тысяч.