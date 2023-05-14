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42-летний Мэтт Браун повторил рекорд UFC по количеству побед нокаутом

Американский боец смешанных единоборств Мэтт Браун, выступающий в полусредней весовой категории UFC, повторил рекорд промоушена по количеству побед нокаутами.

На турнире по смешанным единоборствам UFC on ABC 4 или UFC Шарлотт 42-летний Браун отправил в нокаут Курта Макги и, таким образом, одержал 13-ю победу нокаутом в рамках промоушена. Это повторение рекорда, который удерживал тяжеловес Деррик Льюис — теперь у обоих по 13 побед нокаутом. Браун получил бонус за лучшее выступление вечера в размере $ 50 тысяч.

Кроме того, Мэтт Браун входит в пятёрку лучших в истории UFC по количеству досрочных побед. У Брауна 14 побед, у рекордсмена Чарльза Оливейры — 19.

Всего у Мэтта Брауна 26 побед в профессиональных смешанных единоборствах и 20 поражений.

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