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Американский боец стал рекордсменом по числу нокаутов в UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Мэтт Браун стал рекордсменом по числу нокаутов в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Подробная статистика приведена на официальном сайте организации.

Американский боец стал рекордсменом по числу нокаутов в UFC
© Lenta.ru

Спортсмен победил соотечественника Корта МакГи турнире UFC on ABC 4. Поединок продлился 4 минуты. Для 42-летнего Брауна этот нокаут стал 13-м в промоушене. В 2021-м году такого же результата добился другой американец Деррик Льюис. Он оформил рекорд в бою против Криса Докоса.

Браун выступает в UFC с 2008 года. Всего в его активе 26 побед в карьере. Еще в 19 поединках он потерпел поражение.

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