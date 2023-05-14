Американский боец стал рекордсменом по числу нокаутов в UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Мэтт Браун стал рекордсменом по числу нокаутов в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Подробная статистика приведена на официальном сайте организации.

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Спортсмен победил соотечественника Корта МакГи турнире UFC on ABC 4. Поединок продлился 4 минуты. Для 42-летнего Брауна этот нокаут стал 13-м в промоушене. В 2021-м году такого же результата добился другой американец Деррик Льюис. Он оформил рекорд в бою против Криса Докоса.