$77.20+1.3284.25+1.36

Президент UFC признался, что ещё не знает, состоится ли бой Макгрегора и Чендлера

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос об организации поединка экс-чемпиона промоушена ирландца Конора Макгрегора и бывшего чемпиона Bellator Майкла Чендлера. Они будут тренерами в шоу The Ultimate Fighter. А после шоу соперники должны провести собственный поединок.

Президент UFC признался, что ещё не знает, состоится ли бой Макгрегора и Чендлера
© Betassist

«Бой Макгрегора и Чендлера? Я не знаю. Этот вопрос мне постоянно задают. Скоро в эфир выйдет сезон The Ultimate Fighter. Мы будем упорно работать, чтобы организовать этот поединок», — цитирует Уайта MMA Junkie.

Ожидалось, что бойцы проведут поединок на одном из сентябрьских турниров UFC. Но пока Макгрегор до сих пор не вернулся в пул бойцов USADA. Из-за этого он не может подписать контракт на бой.

В последний раз Макгрегор дрался летом 2021 года. Тогда он уступил американцу Дастину Порье, сломав ногу уже в первом раунде.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий