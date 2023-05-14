Президент UFC признался, что ещё не знает, состоится ли бой Макгрегора и Чендлера

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос об организации поединка экс-чемпиона промоушена ирландца Конора Макгрегора и бывшего чемпиона Bellator Майкла Чендлера. Они будут тренерами в шоу The Ultimate Fighter. А после шоу соперники должны провести собственный поединок.

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«Бой Макгрегора и Чендлера? Я не знаю. Этот вопрос мне постоянно задают. Скоро в эфир выйдет сезон The Ultimate Fighter. Мы будем упорно работать, чтобы организовать этот поединок», — цитирует Уайта MMA Junkie.

Ожидалось, что бойцы проведут поединок на одном из сентябрьских турниров UFC. Но пока Макгрегор до сих пор не вернулся в пул бойцов USADA. Из-за этого он не может подписать контракт на бой.