Боец UFC рассказал о совете Хабиба Нурмагомедова

Магомедов вспомнил, что Нурмагомедов рекомендовал ему заранее осматривать арену, на которой будет проходить поединок.

«Хабиб мне сказал: "Как зайдешь, посмотри по сторонам, рассмотри каждый угол здания, чтобы ты мог определять дистанцию к сопернику, чтобы ты визуально понимал, в каком помещении ты находишься"», — поделился боец.

32-летний Магомедов провел в ММА 30 боев, в которых одержал 25 побед и потерпел четыре поражения. Еще один поединок с его участием закончился ничьей. В UFC он дрался один раз, в сентябре 2022 года победив американца Дастина Стольцфуса.