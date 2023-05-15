Главный промоутер AMC Fight Nights оценил шансы Минеева и Штыркова в их возможном бою

На стороне Володи будет опыт в кикбоксе и более разнообразный технический арсенал, у Ивана козырь в физической силе, габаритах и регулярных поединках! Стало быть, шансы 50/50. Я бы провёл этот «очень дорогой бой» осенью!» — написал Гаджиев у себя в социальных сетях.