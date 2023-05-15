$79.10+1.9086.09+1.84

Гаджиев оценил шансы Минеева и Штыркова в их возможном бою

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о потенциальном поединке между известными бойцами ММА Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым. По мнению Гаджиева, шансы победить равны у обоих спортсменов.

Главный промоутер AMC Fight Nights оценил шансы Минеева и Штыркова в их возможном бою
© Чемпионат.com

«Поддержу тренд прошлой недели — заговорю о возможном поединке Минеев — Штырков. Ваня отлично выглядел в бою с Петром Романкевичем и успешно дебютировал в кикбоксинге! И если он собирается в этом виде спорта развиваться, то лучшего соперника сложно представить.

На стороне Володи будет опыт в кикбоксе и более разнообразный технический арсенал, у Ивана козырь в физической силе, габаритах и регулярных поединках! Стало быть, шансы 50/50. Я бы провёл этот «очень дорогой бой» осенью!» — написал Гаджиев у себя в социальных сетях.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий