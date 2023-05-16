Боец UFC Ковингтон раскритиковал Усмана за слухи о бое с Чимаевым

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон раскритиковал Камару Усмана за слухи о поединке с Хамзатом Чимаевым.
"Все это делается, чтобы попасть в заголовки. Камару знает о том, что Чимаев поднимается в средний вес. И он не хочет встречаться с ним. Зачем ему драться с парнем, если он не переходит в средний вес?" - сказал Ковингтон на YouTube-канале Джеймса Линча.
В ночь на 11 сентября Чимаев провел свой последний бой против Кевина Холланда. Швед российского происхождения одержал победу над американцем в первом раунде, исполнив не только удушающий прием, но и болевой. Стоит отметить, что при появлении в октагоне Чимаев был встречен публикой оглушительным гулом.
Напомним, что он не смог попасть в вес на взвешивании перед главным поединком турнира UFC 279 в легком весе против Нейта Диаза.
Ранее Камару Усман ответил на вызов шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева.