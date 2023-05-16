Боец UFC Ковингтон раскритиковал Усмана за слухи о бое с Чимаевым

"Все это делается, чтобы попасть в заголовки. Камару знает о том, что Чимаев поднимается в средний вес. И он не хочет встречаться с ним. Зачем ему драться с парнем, если он не переходит в средний вес?" - сказал Ковингтон на YouTube-канале Джеймса Линча.