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Перчатки Хабиба Нурмагомедова продали за $20 тыс. на благотворительном аукционе

Перчатки бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова проданы с аукциона, организованного генеральным директором Eagles Sports Management Магомедом Магомедовым в социальной сети Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), за 20 тыс. долларов. Полученные средства будут направлены на поддержку благотворительного приложения Tooba, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе приложения.

Перчатки Хабиба Нурмагомедова продали на аукционе
© РИА Новости

"Выставленный лот, подписанные непобежденным чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым перчатки для единоборств, были проданы за $20 тысяч. Покупатель пожелал остаться инкогнито. Полученные с аукциона средства будут направлены на поддержку благотворительного приложения Tooba, амбассадором которого является Хабиб Нурмагомедов",- говорится в сообщении.

Отмечается, что изначальная ставка в 100 тысяч рублей была поднята участниками свыше 10 раз. Как сообщает организатор, наибольшее участие в покупке лота проявили жители России и Турции.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2019 году. На его счету 29 побед и ни одного поражения. Позднее стало известно, что спортсмен приостановил участие в бойцовских проектах, в том числе в качестве тренера.

Tooba - благотворительное некоммерческое краудфандинг-приложение, запущенное в 2018 году. За время работы через платформу было переведено свыше миллиарда рублей в благотворительные фонды. Общее количество пользователей - свыше 105 тысяч. Приложение монетизируется только за счет спонсорской поддержки пользователей и меценатов.

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