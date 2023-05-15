$79.10+1.9086.09+1.84

Дагестанский боец UFC сравнил жизнь в Германии и России

Российско-немецкий боец смешанного стиля (MMA) Абусупьян Магомедов в интервью России.

Дагестанский боец UFC сравнил жизнь в Германии и России
© Lenta.ru

Спортсмен назвал главной проблемой Германии бюрократизм, которого он не наблюдал в России. «Какие бы связи у тебя бы ни были, ты должен по их плану двигаться. И все только в бумаге. Я уже четыре раза здесь переехал, каждые два-три года переезжаю и постоянно по 50-60 килограммов бумаги выкидываю», — рассказал дагестанский боец.

Магомедов переехал из России в Дюссельдорф в школьном возрасте. 32-летний боец провел в ММА 30 боев, в которых одержал 25 побед и потерпел четыре поражения. Еще один поединок с его участием закончился ничьей. В UFC он дрался один раз, в сентябре 2022 года победив американца Дастина Стольцфуса.

Следующий поединок Магомедова, выступающего в среднем весе, состоится 1 июля. Ему предстоит подраться с американцем Шоном Стриклендом на турнире UFC в Лас-Вегасе.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий