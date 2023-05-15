Дагестанский боец UFC сравнил жизнь в Германии и России

Спортсмен назвал главной проблемой Германии бюрократизм, которого он не наблюдал в России. «Какие бы связи у тебя бы ни были, ты должен по их плану двигаться. И все только в бумаге. Я уже четыре раза здесь переехал, каждые два-три года переезжаю и постоянно по 50-60 килограммов бумаги выкидываю», — рассказал дагестанский боец.