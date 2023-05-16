Чемпион UFC Волкановски высказался о возможном реванше с Исламом Махачевым

«Моей целью было оставаться активным. Я уже говорил об этом. После боя с Махачевым, меня спрашивали, хочу ли я дожидаться матча-реванша или же желаю драться в полулёгком весе. Я не хочу ждать. Тогда мне сообщили, что бой может состояться лишь в конце года.