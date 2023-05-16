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Следующим соперником Умара Нурмагомедова может стать Сэнхдаген

Российский боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов в скором времени может вернуться в октагон. По информации журналиста Ариэля Хельвани, в промоушене хотят организовать ему бой с американцем Кори Сэндхагеном. Они могут сойтись на одном из октябрьских турниров.

Следующим соперником Умара Нурмагомедова может стать Сэнхдаген
© UFC

На счету 27-летнего Умара 16 побед в 16 боях за карьеру. Последний поединок он провёл в январе текущего года, когда нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса. Россиянин занимает 11-е место в рейтинге легчайшего веса.

31-летний Сэндхаген занимает четвёртое место в рейтинге. Последний поединок он провёл в марте текущего года, когда раздельным решением судей победил Марлона Верну. На счету американца 16 побед и четыре поражения в ММА. В октябре 2021 года в бою за временный титул он уступил россиянину Петру Яну.

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