Названы подробности контракта Фрэнсиса Нганну с PFL

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Фрэнсис Нганну , подписавший контракт с PFL, сможет принимать участие в боксёрских поединках. Об этом информирует New York Times. Принять участие в бою по правилам бокса Нганну сможет уже в этом году.

Что касается выступления в PFL, то ожидается, что Нганну проведёт первый бой в рамках промоушена уже в следующем году (примерно в середине года). Боец будет выступать в дивизионе Super Fight, условия в котором более выгодные. Финансовая сторона сделки пока не разглашаются, но сам Фрэнсис говорил, что в PFL ему предложили больше, чем кто-либо другой.