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Менеджер Махачева в резкой форме обратился к Макгрегору

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы Ислама Махачева, отреагировал на слова бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора о бразильце Гилберте Бёрнсе. Ранее Макгрегор у себя в соцсетях прокомментировал высказывание о Бёрнсе, где утверждалось, что он самый переоценённый боец в истории.

Менеджер Махачева в резкой форме обратился к Макгрегору
© Чемпионат.ком

«Да, но какое же у него имя – Гилберт», — написал Макгрегор, добавив к сообщению несколько смеющихся смайлов.

«А что насчёт тебя? Думаешь, что сможешь победить Гилберта? Я так и думал, так что заткнись», — написал на своей странице в соцсетях Абдель-Азиз.

Макгрегор присоединился к UFC в 2013 году. Его первым соперником был Маркус Бримедж. Его Конор победил в первом раунде. В последнем поединке, состоявшемся летом 2021 года, ирландец проиграл американцу Дастину Порье.

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