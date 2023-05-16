Менеджер Махачева в резкой форме обратился к Макгрегору

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы Ислама Махачева, отреагировал на слова бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора о бразильце Гилберте Бёрнсе. Ранее Макгрегор у себя в соцсетях прокомментировал высказывание о Бёрнсе, где утверждалось, что он самый переоценённый боец в истории.

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«Да, но какое же у него имя – Гилберт», — написал Макгрегор, добавив к сообщению несколько смеющихся смайлов.

«А что насчёт тебя? Думаешь, что сможешь победить Гилберта? Я так и думал, так что заткнись», — написал на своей странице в соцсетях Абдель-Азиз.