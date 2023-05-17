Россиянин Алискеров проведёт бой с Пауло Костой

Российский боец Икрам Алискеров, выступающий в среднем весе, проведёт поединок на UFC 291 с бразильцем Пауло Костой, сообщает MMA Fighting. Турнир пройдёт на «Вивинт-арене» в Солт-Лейк-Сити 29 июля. У Алискерова это будет всего второй бой в UFC, и он сразу получил соперника из топ-5 рейтинга средневесов.

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Свой первый поединок россиянин провёл в промоушене 6 мая, когда нокаутировал американца Фила Хоуса уже в первом раунде. Коста в последний раз выходил в ринг в августе прошлого года, победив на UFC 278 другого представителя США Люка Рокхолда решением судей.