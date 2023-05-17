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Боец ММА Минеев ушел в увольнение из зоны СВО из-за рождения дочери

Боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев заявил, что получил увольнение из зоны СВО из-за приближающегося рождения дочери. Об этом спортсмен написал в своём Telegram-канале.

«Получил увольнение по случаю счастливого события в моей жизни. Мы ждем появления на свет дочери. В связи с этим командование разрешило поддержать семью и отправило меня на родину», – написал он.

Напомним, что в ноябре Минеев объявил о паузе в спортивной карьере из-за подготовки для отправки добровольцем в зону СВО. Ранее он проходил срочную и контрактную службу в рядах ВДВ, а в начале СВО младший брат спортсмена погиб в Гостомеле.

Ранее Минеев рассказал, кем служит в зоне СВО.

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