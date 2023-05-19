Боец ММА Минеев рассказал о праздновании 9 мая в зоне боевых действий

«Там подготовились к этому, насколько могли. Украсили город, но почему я сказал «насколько могли», потому что своими глазами видел, идёт обстрел, из дома виден дым, и в ста метрах от него люди выкладывают цветы на аллеях. Нелегко, но этот праздник там ощущается острее», — цитирует Минеева «Матч ТВ».