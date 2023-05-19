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Минеев рассказал о праздновании 9 мая в зоне боевых действий

Российский боец ММА Владимир Минеев рассказал о том, как проходило празднование 9 мая в зоне боевых действий.

Боец ММА Минеев рассказал о праздновании 9 мая в зоне боевых действий
© Betassist

«Там подготовились к этому, насколько могли. Украсили город, но почему я сказал «насколько могли», потому что своими глазами видел, идёт обстрел, из дома виден дым, и в ста метрах от него люди выкладывают цветы на аллеях. Нелегко, но этот праздник там ощущается острее», — цитирует Минеева «Матч ТВ».

В активе Минеева 18 боёв в смешанных единоборствах: 16 побед, одно поражение, а ещё в одном поединке была зафиксирована ничья. В своём последнем на данный момент поединке Владимир 19 ноября нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса. Тот бой проходил по правилам кикбоксинга. Сразу после победы россиянин заявил, что берёт паузу в спортивной карьере и в качестве добровольца идёт в зону СВО.

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