Боец ММА Минеев рассказал о праздновании 9 мая в зоне боевых действий

Российский боец ММА Владимир Минеев рассказал о том, как проходило празднование 9 мая в зоне боевых действий.
«Там подготовились к этому, насколько могли. Украсили город, но почему я сказал «насколько могли», потому что своими глазами видел, идёт обстрел, из дома виден дым, и в ста метрах от него люди выкладывают цветы на аллеях. Нелегко, но этот праздник там ощущается острее», — цитирует Минеева «Матч ТВ».
В активе Минеева 18 боёв в смешанных единоборствах: 16 побед, одно поражение, а ещё в одном поединке была зафиксирована ничья. В своём последнем на данный момент поединке Владимир 19 ноября нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса. Тот бой проходил по правилам кикбоксинга. Сразу после победы россиянин заявил, что берёт паузу в спортивной карьере и в качестве добровольца идёт в зону СВО.