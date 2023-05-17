Ислам Махачев отреагировал на организацию реванша Порье — Гэтжи

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал организацию претендентского поединка между именитыми американцами Дастином Порье (29-7) и Джастином Гэтжи (24-4), который состоится 30 июля в Солт-Лейк-Сити (США) на турнире UFC 291. Примечательно, что победитель получит специальный пояс BMF.