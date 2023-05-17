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Ислам Махачев отреагировал на организацию реванша Порье — Гэтжи

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал организацию претендентского поединка между именитыми американцами Дастином Порье (29-7) и Джастином Гэтжи (24-4), который состоится 30 июля в Солт-Лейк-Сити (США) на турнире UFC 291. Примечательно, что победитель получит специальный пояс BMF.

Ислам Махачев отреагировал на организацию реванша Порье — Гэтжи
© Чемпионат.com

«Вы заслужили этот пояс», – написал Махачев в социальных сетях.

Напомним, первый поединок Порье и Гэтжи состоялся в апреле 2018 года и завершился победой Дастина техническим нокаутом в четвёртом раунде, а Гэтжи потерпел второе поражение в карьере.

Махачев в феврале на UFC 283 победил единогласным судейским решением действующего лидера рейтинга pound-for-pound австралийца Алекса Волкановски.

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