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Емельяненко и Ершов сыграли в гастрономическую «Русскую рулетку»

Боец ММА Александр Емельяненко и блогер, боец поп-ММА Евгений Ершов встретились лицом к лицу перед боем в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и сыграли в гастрономическую «Русскую рулетку». Видео с заданиям опубликовал телеканал.

Емельяненко и Ершов сыграли в гастрономическую «Русскую рулетку»
© Соцсети бойца ММА

Во время первого испытания им нужно было поочередно есть канапе. При этом одна из закусок была суперострой, а остальные — нейтральными. По итогам испытания у соперников получилась ничья, вероятнее всего, один из них не заметил, что съел острое канапе. Затем Емельяненко и Ершову предложили выпить морс из стопки, стоящей на топоре, но делать это нужно было, не придерживая стопку руками. После опустошения рюмку требовалось не уронить с топора и опустить. С этим заданием полностью справиться смог Емельяненко.

Последним испытанием стал армрестлинг, где победителем стал Ершов.

Оба бойца встретятся на ринге 26 мая.

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