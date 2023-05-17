Емельяненко и Ершов сыграли в гастрономическую «Русскую рулетку»

Во время первого испытания им нужно было поочередно есть канапе. При этом одна из закусок была суперострой, а остальные — нейтральными. По итогам испытания у соперников получилась ничья, вероятнее всего, один из них не заметил, что съел острое канапе. Затем Емельяненко и Ершову предложили выпить морс из стопки, стоящей на топоре, но делать это нужно было, не придерживая стопку руками. После опустошения рюмку требовалось не уронить с топора и опустить. С этим заданием полностью справиться смог Емельяненко.