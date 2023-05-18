20 российских бойцов UFC отказали в интервью изданию CNN

В частности, издание интересовал вопрос о выступлении мусульманских бойцов из России, которые продолжают драться в сильнейшей организации мира, несмотря на политическую ситуацию, а именно, по мнению издания, связь с лидером Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, находящимся под санкциями США.