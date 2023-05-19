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Боец UFC Усман: вырублю Чимаева в четвертом раунде

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камару Усман поделился ожиданиями от возможного боя против шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

Боец UFC Усман: вырублю Чимаева в четвертом раунде
© Газета.Ru

«Я вырублю его в четвертом раунде», — написал Усман в соцсетях.

Спортсмены уже не в первый намекают о том, что между ними может состояться поединок.

В ночь на 11 сентября Чимаев провел свой последний бой против Кевина Холланда. Швед российского происхождения одержал победу над американцем в первом раунде, исполнив не только удушающий прием, но и болевой.

Стоит отметить, что при появлении в октагоне Чимаев был встречен публикой оглушительным гулом. Напомним, что он не смог попасть в вес на взвешивании перед главным поединком турнира UFC 279 в легком весе против Нейта Диаза.

19 марта нигерийский боец уступил британцу Леону Эдвардсу. Усман в своей карьере провел 24 поединка, потерпев три поражения.

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