Боец UFC Усман: вырублю Чимаева в четвертом раунде

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камару Усман поделился ожиданиями от возможного боя против шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

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«Я вырублю его в четвертом раунде», — написал Усман в соцсетях.

Спортсмены уже не в первый намекают о том, что между ними может состояться поединок.

В ночь на 11 сентября Чимаев провел свой последний бой против Кевина Холланда. Швед российского происхождения одержал победу над американцем в первом раунде, исполнив не только удушающий прием, но и болевой.

Стоит отметить, что при появлении в октагоне Чимаев был встречен публикой оглушительным гулом. Напомним, что он не смог попасть в вес на взвешивании перед главным поединком турнира UFC 279 в легком весе против Нейта Диаза.