Грузин Двалишвили ответил на вызов американца Сехудо

«Генри, я принял твой вызов сразу после твоего боя с Алджамейном Стерлингом, но UFC так и не прислали мне контракт. Прямо сейчас тебе придётся подождать, потому что мне сделали операцию на правой руке. Я вернусь с железной рукой, но придётся подождать, мой друг», — сообщил Двалишвили на своей странице в социальных сетях.