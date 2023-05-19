Чемпион UFC Джон Джонс бросил вызов боксеру Тайсону Фьюри

«Сейчас никто не осмеливается прикоснуться к тебе на ринге. Но не дай сбить себя обмануть, представляя, что произойдет, если ты будешь в клетке со мной. Позвони Дане Уайту. Я помогу тебе», — написал Джонс в соцсетях.