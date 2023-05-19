Чемпион UFC Джон Джонс бросил вызов боксеру Тайсону Фьюри
Действующий чемпион UFC в тяжелой весовой категории Джон Джонс ответил на слова боксера Тайсона Фьюри о том, что победит Джонса, если окажется с ним запертым в одной комнате.
«Сейчас никто не осмеливается прикоснуться к тебе на ринге. Но не дай сбить себя обмануть, представляя, что произойдет, если ты будешь в клетке со мной. Позвони Дане Уайту. Я помогу тебе», — написал Джонс в соцсетях.
Фьюри является действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Джонс — обладатель титула чемпиона UFC в тяжелом весе. Россиянин Сергей Павлович считается главным кандидатом на следующий бой с Джонсом.
Ранее Джон Фьюри, отец британского боксера Тайсона Фьюри, заявил о желании своего сына провести бой против чемпиона — украинца Александра Усика.
Напомним, 22 марта стало известно о срыве боя между Усиком и Фьюри. Поединок был запланирован на апрель этого года. Переговоры о проведении боя шли с осени 2022 года. Стороны не смогли урегулировать финансовые вопросы.